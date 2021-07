Torino, occhi puntati su Orsolini: al Bologna la prima offerta dei granata

Il Torino punta Riccardo Orsolini, attaccante in forza al Bologna di Mihajlovic. Il ds granata Vagnati è alla ricerca di un profilo da consegnare al neo allenatore Ivan Juric, da utilizzare nel classico 4-3-2-1 del tecnico ex Verona

Arrivato al Bologna nel 2018 dall'Atalanta, Riccardo Orsolini è un esterno offensivo che può giocare in entrambe le fasce. Con i rossoblu ha collezionato in cinque stagioni 120 presenze e 28 gol. Cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città, l'Ascoli, Orsolini è arrivato in Serie A con l'Atalanta nell'annata 2017-2018. Nella sua parentesi a Bergamo, il calciatore ha collezionato tuttavia appena 7 presenze, esordendo comunque in Europa League nella sfida contro l'Apollon Limassol, valevole per i gironi di qualificazione.