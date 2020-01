Torino-Bologna, Mazzarri: “La fortuna ci ha dato una mano, la vittoria è del gruppo. Verdi? Sarà multato”

Il Torino ha trovato la terza vittoria tra campionato e Coppa Italia.

I granata nel pomeriggio hanno superato per 1-0 il Bologna al termine di una partita nella quale i felsinei hanno anche avuto tante possibilità di trovare la via del pari. Il tecnico dei piemontesi, Walter Mazzarri, ai microfoni di Sky Sport, ha tessuto le lodi dei suoi giocatori che hanno disputato un match di grande intensità.

“Il Bologna è una signora squadra e ne approfitto infatti per fare i complimenti a Mihajlovic e a tutti i suoi collaboratori, perché giocano molto bene e mettono in difficoltà le avversarie. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel secondo tempo ma credo che ce la siamo anche meritata, si è compensata la sfortuna arrivata nelle scorse partite. Questa è stata una vittoria del gruppo e quindi sono molto contento. In un campionato più complicato rispetto a quello della scorsa stagione voglio dare ancora più valore alla nostra posizione in classifica. Contestazione nei miei riguardi? Vorrei evitare di parlarne, ci sono troppe cose dietro e quindi non voglio addentrarmi. Futuro? Ma quale futuro, penso solo al Sassuolo. Verdi? Deve giocare bene tutta la partita senza perdere la palla e non sarà cambiato, quando gioca bene non lo tolgo dal campo. La società ha visto il suo comportamento e lo multerà, è una regola che vale per tutti”.