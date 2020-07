Serie A, le gare delle 19:30: l’Inter asfalta il Brescia, pareggio tra Bologna e Cagliari

Otto gol in due partite.

Alle ore 19 e 30 sono andate in scena due sfide valide per la ventinovesima giornata di Serie A: Inter–Brescia e Bologna–Cagliari. Tutto facile per i nerazzurri sul campo dello stadio San Siro: gli uomini di Antonio Conte dominano senza alcuna difficoltà e rifilano sei gol al Brescia. Sei reti per sei marcatori differenti: Ashley Young, Alexis Sanchez, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Antonio Candreva.

Molto più equilibrata ed avvincente la partita tra il Bologna e il Cagliari sul campo dello stadio Dall’Ara: i rossoblù passano in vantaggio poco prima della fine del primo tempo grazie al solito gol di Musa Barrow, ma nel primo minuto della seconda metà i sardi trovano il pareggio con Giovanni Simeone.