Serie A, Inter-Bologna 1-2: i rossoblù firmano in 10 una clamorosa rimonta, nerazzurri ko

Match straordinario a San Siro.

Nella trentesima giornata di Serie A si sono sfidate Inter e Bologna in un impegno ricco di scintille, che ha spiazzato ogni pronostico. Dopo soli venti minuti dal fischio d’inizio i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie ad una rete di Lukaku ed erano riusciti a difendere l’1-0 per tutto il primo tempo. Gara ulteriormente in discesa per i nerazzurri nella ripresa a seguito dell’espulsione al 57’ di Soriano per proteste. Pochi istanti e i rossoblù, a seguito di un fallo in area di Dijks, regalano anche un calcio di rigore agli avversari. Dagli undici metri, tuttavia, non ne approfitta Lautaro Martinez. Il suo tiro centrale infatti non incanta Skorupski, che gli nega il gol del raddoppio. Un episodio decisivo per le sorti del match. I felsinei, nonostante l’inferiorità numerica, restano in gara e continuano a cercare la rete del pareggio, trovandolo al 74’ con un tiro dal limite di Juwara. Tre minuti dopo le due squadre tornano in parità numerica a seguito dell’espulsione di Bastoni per doppio giallo. In dieci contro dieci è proprio la squadra di Sinisa Mihajlovic ad avere la meglio realizzando il gol dell’1-2 grazie ad una azione di Barrow. Una rimonta straordinaria.

Il Bologna sale a quota 41 al nono posto della classifica, mentre gli uomini di Antonio Conte restano a quota 64. Lo scudetto per l’Inter è ormai un miraggio e i nerazzurri dovranno difendere il terzo posto dagli attacchi dell’Atalanta, a -4, impegnata tra pochi minuti in casa del Cagliari.