Serie A, Bologna-Cagliari: Barrow dal 1°, Zenga conferma il 3-5-2. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Bologna-Cagliari.

Si preparano a scendere in campo Bologna e Cagliari che, questa sera alle 19:30, si affronteranno al Dall’Ara nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. I rossoblù, all’undicesimo posto in classifica, proveranno a scalare posizioni in classifica, per provare a rilanciarsi nella corsa all’Europa League. Stesso obiettivo per i sardi, decimi, ad una sola lunghezza di vantaggio sugli emiliani.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida: