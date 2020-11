Serie A, 9a giornata: il Milan non si ferma più, torna a sorridere il Bologna

Nono turno di Serie A.

Nel pomeriggio si sono disputate due delle gare valida per la giornata corrente. Il Milan di Stefano Pioli non si ferma e supera per 2-0 tra le mura amiche la Fiorentina di Prandelli grazie al gol di Alessio Romagnoli e al rigore trasformato da Kessiè. I rossoneri si confermano al primo posto in classifica staccando l’Inter secondo di 5 punti, la Juventus di Pirlo è addirittura a -6. Nell’altro match della giornata il Bologna archivia la pratica Crotone grazie alla rete siglata da Soriano nei minuti di recupero del primo tempo. Tornano a sorridere i felsinei mentre i pitagorici occupano sempre l’ultima piazza in classifica e devono ancora trovare la prima vittoria stagionale.