Serie A, 37a giornata: le formazioni ufficiali dei tre match delle 21:45

Mancano soltanto tre match per concludere la trentasettesima giornata di Serie A.

Alle ore 21:45 scenderanno in campo le sei squadre che chiuderanno la penultima giornata del campionato più strano e pieno di incertezze dell’ultimo decennio: sei club che proveranno a conquistare tre dei sei punti rimasti per continuare a scalare la classifica e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Si prospetta spettacolare la gara dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Bologna, che con Sinisa Mihajlovic sembra aver intrapreso un percorso vincente volto a raggiungere le zone alte della classifica nelle prossime stagioni. Mentre il tecnico dei rossoblù è certo della sua permanenza, diverso il discorso di Beppe Iachini, che nonostante abbia raggiunto l’obiettivo della salvezza non sembra essersi guadagnato la riconferma anche per il prossimo anno.

Fiorentina, Iachini a rischio? Commisso cerca il sostituto: in pole Di Francesco e un ex Milan

In campo anche la Roma, che in caso di vittoria contro il Torino avrebbe la certezza aritmetica del quinto posto in classifica, con il Milan virtualmente staccato di sette punti. I granata vengono però da una stagione tutt’altro che positiva, e vorranno cercare di vincere le due gare rimaste per migliorare il proprio piazzamento in classifica, attualmente corrispondente al sedicesimo posto.

Chiude il quadro dei tre match la sfida tra il Cagliari e la Juventus, che nella scorsa giornata ha conquistato il nono scudetto consecutivo battendo la Sampdoria. Grande occasione per Maurizio Sarri di schierare i giovani presenti in rosa e far riposare i suoi big in vista della partita contro il Lione valida per gli ottavi di Champions League, dove sarà obbligatorio vincere per passare ai quarti di finale.

Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO-ROMA

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All.Fonseca.

CAGLIARI-JUVENTUS

Cagliari (3-4-1-2):Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Farago’, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA-BOLOGNA

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Corbo, Denswil; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.