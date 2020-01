Serie A, 20a giornata: il Lecce ferma l’Inter 1-1, pari anche nelle altre due gare. Risultati e marcatori

Belle partite nel pomeriggio di Serie A.

In occasione della ventesima giornata di campionato, le consuete sei squadre sono scese in campo per darsi battaglia alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica. Sfida apertissima tra il Bologna e il Verona al Dall’Ara: Bani apre le marcature nel primo (il difensore verrà poi espulso), ma nel secondo tempo i gialloblù trovano la rete del pareggio con Fabio Borini, che fissa il punteggio sull’1 a 1.

Quattro reti nel match del Rigamonti tra il Brescia e il Cagliari, dove i due protagonisti assoluti sono Torregrossa e Joao Pedro: il 10 dei rossoblù apre le marcature con un colpo di testa, poi il centravanti delle Rondinelle firma il pareggio e ribalta la gara nel corso del secondo tempo. Al 68′ i sardi riacciuffano il pareggio ancora con Joao Pedro, che batte il portiere avversario direttamente da calcio di rigore. Espulso Balotelli, che dopo un’ammonizione insulta palesemente il direttore di gara che gli mostra il cartellino rosso.

Bella sfida tra l’Inter e il Lecce al Via del Mare, con i nerazzurri che dominano la partita ma non riescono a sbloccare il risultato: grande occasione per Brozovic che calcia a giro e colpisce in pieno il palo. In pieno recupero dubbio per un tocco di mano di Sensi in area di rigore, l’arbitro prima assegna il calcio di rigore poi cambia decisione dopo aver rivisto l’azione con l’ausilio del VAR. La gara si sblocca nel secondo tempo: Conte manda in campo Bastoni ed è proprio il difensore a realizzare la rete dello 0 a 1. Il Lecce però non si arrende e torna a spingere, coronando un bellissimo secondo tempo con la rete di Mancosu, che firma l’1 a 1. Grande regalo del Lecce alla Juventus, che vincendo questa sera contro il Parma potrebbe portarsi a +4 sull’Inter.

Bologna-Verona 1-1 (20′ Bani; 81′ Borini)

Inter-Lecce 1-1 (77′ Mancosu; 71′ Bastoni)

Brescia-Cagliari 2-2 (27′ e 49′ Torregrossa; 20′ e 68′ [R] Joao Pedro)