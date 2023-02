Sanremo 2023, Morandi: “Bologna al top, tutto su Arnautovic. Io presidente…”

Tra i protagonisti della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo , il cantautore Gianni Morandi , impegnato insieme al direttore artistico Amadeus nella co-conduzione della manifestazione canora più importante d'Italia, non dimentica il suo Bologna . La squadra guidata da Thiago Motta viene da un buon momento di forma, reduce da quattro risultati utili consecutivi frutto di tre successi - contro Udinese , Spezia e Fiorentina - ed il pari interno contro la Cremonese . Intervistato dal quotidiano sportivo nazionale "La Gazzetta dello Sport", Morandi si è espresso sull'attualità in casa Bologna , la sua squadra del cuore. Di seguito le dichiarazioni del noto cantante emiliano.

BOLOGNA - "Vedo bene il Bologna. Finalmente siamo nella parte sinistra della classifica, il che non è poco. Motta ha conquistato i tifosi, facendo giocare bene la squadra: noi siamo da sempre cultori del bel calcio. Ci manca ancora qualcosa per arrivare vicino alle prime 6-7. Fare il presidente? Molto dura, perché i tifosi non si accontentano mai e dimenticano velocemente le vittorie. Non li biasimo perché anche io sono così".

ARNAUTOVIC - "Per far crescere bene i giovani è necessario che siano affiancati da campioni di esperienza, che gli possano insegnare sia a livello tecnico-tattico, sia a livello umano. Ad esempio il Milan lo ha fatto l’anno scorso con Ibra. Se non ci sono dei buoni maestri, i nuovi talenti soffrono e poi ne paghiamo le conseguenze anche in Nazionale. Nel mio Bologna c’è Arnautovic, un grande giocatore che è anche un buon insegnante. Tanti talenti si sono persi perché non avevano figure del genere al loro fianco: Balotelli aveva qualità tecniche straordinarie, avrebbe potuto essere il centravanti dell’Italia per dieci anni".