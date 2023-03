Salernitana-Bologna, Thiago Motta: “Partita giocata bene. Arnautovic ha contusione”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta

⚽️

Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn al seguito del pareggio esterno contro la Salernitana di Paulo Sousa. Di seguito, le parole dell'allenatore rossoblù. (Clicca qui per leggere il commento del match di Serie A)

Fa i complimenti alla squadra? "Sicuramente. Una partita giocata bene, con tutte le difficoltà di giocare in questo momento contro la Salernitana. Abbiamo cercato fino alla fine di vincere".

Non mollate mai. "La prova che i ragazzi stavano bene in campo. Abbiamo giocato molto bene da squadra. Abbiamo pareggiato subito dopo il loro gol, poi c'era un rigore per noi e in generale la squadra ha tenuto fino alla fine e sono contento per il carattere e l'ambizione mostrate".

Cosa non le è piaciuto sui due gol subiti? "Il primo era da evitare, anche se non era corner ma rinvio dal fondo per noi. Abbiamo fatto una buona prestazione, contro una squadra pericolosa in contropiede. Abbiamo concesso poco e siamo sulla strada giusta".

Come stanno Cambiaso e Arnautovic? "Cambiaso ha un risentimento muscolare e Arnautovic una contusione: li valuteremo".

Chi entra fa bene. "Fino ad oggi i ragazzi sono stati straordinari. I nostri allenamenti sono di qualità, dobbiamo continuare su questa squadra e oggi dobbiamo essere contenti per la prestazione ma non per il risultato perché volevamo vincere. Ora ci sarà un po' di riposo per chi non va in Nazionale e poi penseremo alla partita con l'Udinese".