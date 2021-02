Parma-Bologna, Mihajlovic: “Fatto un’ottima gara, 3 gol ma avremmo potuti fare di più. Classifica? Ecco il nostro obiettivo”

Abbiamo fatto un’ottima partita, soffrendo poco e niente. Ne abbiamo segnati tre, ma avremmo potuto farne altrettanti. Sono contento per Barrow, ma oggi tutti sono stati bravissimi

Subito dopo il triplice fischio nel match del “Tardini”, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni del format “Sky Sport”, per commentare il successo della sua squadra sul Parma allenato da Roberto D’Aversa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei “felsinei”.

PANCHINA LUNGA – “Noi per quasi due mesi abbiamo giocato senza 7-10 giocatori, e nessuno ha detto nulla. In quei momenti abbiamo cercato soprattutto di non perdere le partite. Ora abbiamo anche ricambi importanti in panchina, andiamo avanti così. Venerdì abbiamo un’altra partita alla nostra portata, cercheremo di far bene. Poi pian piano vedremo dove potremo arrivare. L’obiettivo però rimane la salvezza, bisogna essere concentrati per 95′. L’anno scorso col Parma pareggiammo una partita incredibile, oggi siamo stati più bravi”.

CALMA E DETERMINAZIONE – “Io ho detto ai ragazzi che il Parma ha fatto una settimana di ritiro ed è in una situazione disperata: un momento che ricorda un po’ quello in cui arrivai io a Bologna. Molte squadre ci sottovalutavano, ma alla fine noi riuscivamo ad essere più bravi, proprio per la disperazione che mettevamo in campo. Ho chiesto quindi ai ragazzi di essere determinati quanto il Parma, perché poi sarebbe venuta fuori la nostra superiorità tecnica”.

DOVE PUA’ ARRIVARE QUESTO BOLOGNA? – “Dipende da loro, vediamo quello che succede. Bisogna riflettere anche sui progetti fatti e quelli che si dovevano fare, ma purtroppo ci siamo fermati a metà strada. Ora rimaniamo concentrati su questo campionato, che è molto strano. Cercheremo di arrivare il più presto possibile ai 40 punti, poi parleremo del prossimo anno. Ora è ancora presto, e comunque non sono io quello che deve fissare gli obiettivi. Quello è il compito della dirigenza”.

LA BATTUTA SUL MERCATO IN CONFERENZA STAMPA – “Era per sdrammatizzare. Comunque abbiamo preso Soumaoro, che ci ha dato solidità difensiva”.

BARROW CENTRAVANTI? – “Dipende da lui, di certo ha le caratteristiche per giocare lì. Adesso è più esterno, però lavoriamo tutti i giorni per fargli capire i movimenti da fare da centrale. Ci vuole pazienza, lavoreremo e vedremo”.