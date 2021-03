Napoli-Bologna, Mihajlovic: “Risultato fasullo, noi giocavamo e loro segnavano. Commessi errori individuali”

Noi abbiamo giocato, loro facevano i gol. Ci siamo fatti tre gol da soli, poi due gol annullati, un palo e diverse occasioni. Il 3-1 è un risultato fasullo

Testo e musica di Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa, dopo la sconfitta per 3-1 subita contro il Napoli allo stadio “Diego Armando Maradona” commenta così lo scivolone del Bologna, al termine di una gara di grande intensità giocata da entrambe le squadre. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei felsinei.

SULLA GARA – “Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol, abbiamo regalato tre gol. Abbiamo fatto meglio del Napoli, soprattutto negli ultimi due gol ci sono stati errori. Abbiamo creato tanto, abbiamo preso anche un palo. L’atteggiamento è stato giusto, ci sono stati errori individuali”.

DEMERITO DEL BOLOGNA – “Mai convincenti come questa sera? Non è vero, se dici così non capisci nulla o non hai mai visto il Bologna. Noi abbiamo sempre fatto prestazione, forse due gare su trenta. Non sempre abbiamo fatto risultato, spesso siamo stati superiori ad avversari anche superiore a noi, ma abbiamo giocato sempre bene. Noi giochiamo a calcio, si veda come gioca il Bologna. Abbiamo fatto meglio di loro sul piano del gioco, episodi non ci sono stati favorevoli. Ci hanno pure annullato due gol, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto per nostri demeriti”.

LA GARA DI SKOV OLSEN – “È la sua migliore gara da quando è qui al Bologna. Deve continuare così, è andato sempre via quando aveva la palla. Sono molto contento per lui, ha fatto davvero una grande partita”.