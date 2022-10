Monza-Bologna 1-2: Petagna non basta a Palladino. Torna al gol Orsolini e vince Motta

Seconda vittoria consecutiva in campionato per Thiago Motta, la prima in trasferta. Il suo Bologna espugna l'U-Power Stadium di Monza in rimonta. Succede tutto in un emozionante secondo tempo: Petagna torna al gol dal dischetto, ma i padroni di casa incassano l'immediato pari di Ferguson. Orsolini entra dalla panchina e decide il match su assist di Zirkzee. Inutili gli ultimi cambi di Palladino, che subisce la terza sconfitta di fila dopo l'ottimo impatto iniziale