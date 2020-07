Milan-Bologna, Mihajlovic: “Quando perdi 5-1 devi stare zitto. Ecco cosa mi ha detto Ibrahimovic”

Pesantissima sconfitta per il Bologna.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e il Bologna, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. I rossoneri hanno trionfato con il netto risultato di 5 a 1 grazie ai gol di Saelemaekers, Calhanoglu,Bennacer, Rebic e Calabria, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica e portandosi ad un solo punto di distanza dalla Roma.

Al termine del match il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la sua delusione per la pesantissima sconfitta subita:

“E’ molto semplice da commentare. Quando perdi 5-1 devi stare zitto, subire critiche, chiedere scusa ai tifosi, società e soprattutto vergognarsi. Io farò così poi spero che i miei giocatori, se hanno un briciolo di dignità, faranno lo stesso. Non sono arrabbiato ma deluso. Noi dobbiamo fare le scelte per l’anno prossimo e capire cosa vogliamo fare da grandi se arrivare a metà classifica ed essere salvi anticipatamente oppure lottare per l’Europa. Quando ci incontreremo con la società a fine campionato vedremo che dobbiamo fare. Nel bene e nel male ho visto quello che dobbiamo vedere. Bisogna avere la lucidtà per tirare fuori dalle cose negative aspetti positivi. Troppi gol subiti? Ci vuole Freud per spiegarlo. Lui è morto. Io qualche volta ci riesco, qualche volta no. Dobbiamo cambiare l’atteggiamento mentale e dobbiamo saper gestire meglio le emozioni in campo. Quando le cose vanno male dobbiamo avere più fiducia. Serve continuità nelle giocate. Questo è normale perchè abbiamo tanti ragazzi giovani. Quando le cose non vanno bene sono le cose che ti fanno crescere e ti fanno riflettere. Ibrahimovic? Abbiamo parlato delle famiglia. Non di calcio. Basta che ci guardiamo e ci capiamo per quanto riguarda il calcio. Abbiamo parlato delle solite cose che si dicono due amici“.