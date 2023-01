Lazio-Bologna, Thiago Motta: “Oggi gara difficile. Possiamo migliorare aggressività”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta

Parola a Thiago Motta. Il tecnico del Bologna, in seguito al ko rimediato in casa della Lazio, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è intervenuto in sede di conferenza stampa, esprimendosi sulla prova offerta dalla sua squadra in quel dello stadio Olimpico. Di seguito le parole del mister italobrasiliano:

Lei è tra i più giovani allenatore ha vinto 7 partite in 3 mesi, sembra aver cambiato la filosofia di gioco. Siete stati pochi coraggiosi forse, ha studiato qualcosa da Sarri? Perché Orsolini a sinistra tutta la partita? "Oggi è stata una gara difficile contro una buona squadra. Io ho avuto tanti allenatore da cui ho cercato di prendere qualcosa ma voglio dare alla mia squadra quello che ho io in testa. Orsolini a sinistra perché mi piace quando apre il campo, quando va in profondità e tira in porta o combina con il terzino. Può giocare su tutti e due i lati, dipende dall'avversaria".

Oggi è un passo indietro rispetto a Udine? "Ogni partita è diversa. L'Udinese gioca diverso e sta e sta sera abbiamo giocato contro una buona squadra che con la palla contro tutti mette in difficoltà. Possiamo migliorare sull'aggressività. Quando recuperiamo la palla dobbiamo usarla meglio perché abbiamo dimostrato di essere capaci anche se ogni partita ha la sua storia. Per me abbiamo fatto una partita corretta ma non basta per competere contro la Lazio".

Durante l'intervallo ha avuto modo di parlare con Sosa o non c'era bisogno? Cosa manca per competere contro questo tipo di squadre? "Non sapete quanto mi piace Sosa nonostante l'errore. Aveva voglia di chiedere la palla di mettere in difficoltà la Lazio. Lui sa che mi piace tantissimo però da tutti voglio questa attitudine. E' quella giusta in tutti i sensi. Per competere contro queste squadre sicuramente dobbiamo tutti alzare il livello ma torno alla cosa di Sosa. Ha giocato partite contro Juventus e Inter: non ha timore, né paura. L'errore possiamo parlare che è scivolato ma gli altri possono e devono aiutare di più anche con la parola. Lui dimostra sempre di essere così invece: ha un carattere che mi piace molto".

Come sta Medel? Era previsto il cambio di Soumaro? "Non so è uscito per un problema alla coscia vediamo domani. Mi dicono risentimento al quadricipite da valutare. Il cambio era previsto".