Lazio-Bologna, dott. Rodia: “Luis Alberto? Ecco perchè è stato sostituito, il suo infortunio…”

La Lazio continua la sua marcia trionfale: 2-0 al Bologna e primato in classifica a +2 dalla Juventus che dovrà recuperare una gara.

I biancocelesti hanno avuto la meglio dei felsinei grazie a una prestazione esaltante di Luis Alberto, protagonista della gara con una rete e con l’assist decisivo fornito a Correa. Il calciatore iberico, però, ha lamentato per gran parte della gara un fastidio all’inguine ed ha infatti abbandonato il campo al 60′ sostituito da Parolo. Il Coordinatore dello Staff Medico dei capitolini, Fabio Rodia, ai microfoni di Lazio Style Channel, si è espresso sull’infortunio dello spagnolo.

“Luis Alberto e Leiva? Non abbiamo riscontrato criticità, le scelte di Inzaghi sono state prese in via precauzionale per evitare che qualche piccola sensazione potesse trasformarsi in problema. È stata dura tenere fuori Acerbi, tutto procede al meglio e siamo fiduciosi in merito a un rapido rientro del difensore. Adam Marusic ha riportato un affaticamento ed è stato fermato a livello precauzionale, tutto ci fa pensare a un rapido rientro”.