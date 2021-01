Juventus-Bologna, Pirlo: “Sbagliato qualcosa in zona gol, ma l’importante era vincere. Morata fuori? C’era un motivo”

La Juventus ritrova il successo sconfiggendo 2-0 il Bologna dopo il passo falso dello scorso turno in casa dell’Inter.

VIDEO Juventus-Bologna 2-0, i bianconeri si rialzano: Arthur e McKennie regalano i tre punti a Pirlo. Le immagini del match dell’Allianz

Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky al termine della sfida dell’Allianz, ha commentato la prestazione offerta dai suoi.

“L’importante era vincere anche perché poteva esserci appagamento dopo la vittoria in Supercoppa. Siamo entrati bene ma abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Peccato perché potevamo fare meglio. Kulusevski e non Morata dal 1′? È stata una scelta tattica, sapevo che avrebbero giocato uno contro uno ed era importante portare fuori gli avversari dalle loro zone di competenza. Mercato? Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l’equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l’obbligo, se ci sarà l’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo”.