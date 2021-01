Juventus-Bologna, Mihajlovic: “Non abbiamo fatto bene, subire gol da corner mi ha fatto imbestialire”

Il Bologna si arrende 2-0 alla Juventus.

I felsinei hanno ceduto ai bianconeri a causa delle reti messe a segno da Arthur e McKennie. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi.

“McKennie? Se mi ha infastidito la sua posizione in campo? Forse noi abbiamo sbagliato perché abbiamo scambiato le posizioni di Svanberg e Schouten. Non abbiamo fatto bene o come volevamo nel possesso e nella costruzione, nel secondo tempo li ho messi come giocano sempre e hanno fatto meglio. Sappiamo che lui è un giocatore che si inserisce, peccato aver preso gol su calcio d’angolo, quando lasci liberi i giocatori della Juve poi la mettono dentro”.