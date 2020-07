Inter-Bologna, Mihajlovic: “Primi 20′ orribili, vittoria di carattere. Miei meriti? Tutto c**o”

Il Bologna conquista l’impresa a San Siro.

I felsinei hanno ottenuto i tre punti battendo l’Inter nella trentesima giornata di Serie A. Una straordinaria rimonta realizzata in parte in inferiorità numerica. I rossoblù, infatti, erano in svantaggio ed in dieci a causa dell’espulsione di Soriano fino a ripresa inoltrata, ma sono riusciti ugualmente a pareggiare grazie ad una rete di Juwara e, pochi minuti dopo, a seguito dell’espulsione di Bastoni, a ribaltare il risultato con un gol di Barrow.

Serie A, Inter-Bologna 1-2: i rossoblù firmano in 10 una clamorosa rimonta, nerazzurri ko

Il tecnico Sinisa Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria: “Nei primi 25′ abbiamo fatto schifo, senza due passaggi di fila. Eravamo impauriti. Siamo rimasti sull’1-0, con un’occasione per Orsolini. Il pareggio sarebbe stato ingiusto. Per fortuna, con l’intervallo abbiamo dato coraggio ai ragazzi. Non è facile giocare contro l’Inter in dieci e sotto di un gol. Una vittoria di carattere e convinzione. Sono contento per i ragazzi, vittoria meritata. Ho voluto dare speranze alla squadra, sembrava che stessimo aspettando di prendere gol per cominciare a giocare. Dopo il rigore loro si sono allungati. Noi stiamo bene e abbiamo avuto delle occasioni. Juwara? L’ho messo in campo convinto che potesse far gol, l’ho detto anche a Bigon. Bravissimo ragazzo, si merita questo momento. Grande soddisfazione per me vincere con questi ragazzi. I miei meriti? Tutto culo. L’espulsione? Senza pubblico si sente tutto, bisogna anche capire gli arbitri. Se ci fosse stato il pubblico, non l’avrebbe nemmeno sentito”.

