Inter-Bologna, Conte incorona Hakimi: “È un ragazzo di 20 anni, in Germania un calcio meno tattico”

Vittoria convincente ottenuta dall’Inter che ha superato con un secco 3-1 il Bologna.

Nerazzurri straripanti che devono ringraziare Romelu Lukaku ma soprattutto Achraf Hakimi che questa sera ha realizzato un’importante doppietta. Il tecnico pugliese dei nerazzurri, Antonio Conte, nel post gara ai microfoni di DAZN, si è soffermato proprio sull’ex laterale del Real Madrid.

“Stiamo parlando di un ragazzo che ha 20 anni, ha fatto solo due anni al Dortmund. Come ho detto precedentemente c’è un calcio meno tattico in Germania, ti battezzano meno. Penso che Haki sia un calciatore che sta lavorando, ha capito la differenza di giocare in Italia al posto della Bundesliga, dove ci sono più spazi. C’è meno preparazione alle sue caratteristiche. Sta nella squadra giusta, nell’allenatore giusto per migliorare e diventare uno specialista, diventando uno dei più forti nel ruolo”.