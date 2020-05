Calciomercato Milan, Di Vaio sorpende: “Ibrahimovic? Non l’ho visto molto in forma”

Marco Di Vaio scopre le carte.

Il Bologna sogna Zlatan Ibrahimovic, dopo la speranza – se pur flebile – accesa da Sinisa Mihajlovic. Un’ipotesi, quella relativa all’approdo de talento svedese in rossoblù, tornata nuovamente di moda nelle ultime settimane. L’ex Los Angeles Galaxy, infatti, sembrerebbe ormai destinato a lasciare il Milan. Nonostante il futuro di Ibrahimovic rimanga incerto e il rapporto con il tecnico felsineo sia notoriamente buono, un approdo dell’attaccante in rossoblù, appare comunque piuttosto improbabile. A dare forza a questa idea è il capo degli osservatori del Bologna, Marco Di Vaio, intervenuto ai microfoni di “E’Tv” per parlare della fattibilità dell’ipotetica operazione.

“In questo momento il mercato è un tema lontano dai nostri pensieri. Ibrahimovic? Non lo vedo molto in forma ultimamente, inoltre c’è l’aspetto economico da tenere in conto”, ha detto Di Vaio, con una battuta commentando l’ipotesi di un trasferimento dell’ex LA Galaxy al Bologna.