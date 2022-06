Calciomercato Cagliari, l’ex Palermo Viola ad un passo: cifre e dettagli dell’affare

Grande colpo sul mercato per il Cagliari, raggiunto l'accordo con l'entourage dello svincolato Nicolas Viola. A darne notizia è "Sky Sport", secondo cui, le visite mediche dell'ex Palermo siano già state svolte e manchi solamente la firma sul contratto. L'esperto centrocampista dopo una stagione passata nell'ombra in quel di Bologna, giocando solo 6 volte, vuole riprendersi la scena, ripartendo da un club dalla stessa voglia di rivalsa come quello sardo, neo retrocesso in Serie B. Adesso, si attende solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.