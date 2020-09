Calciomercato Bologna, nuova avventura per Falcinelli: l’attaccante firma con la Stella Rossa di Belgrado. I dettagli

Nuova avventura professionale per Diego Falcinelli.

Il Bologna che resta comunque in possesso del cartellino dell’attaccante, ha definito la cessione dell’attaccante ex Perugia alla Stella Rossa di Belgrado.

Il calciatore nato a Marsciano si trasferisce in Serbia con la formula del prestito con diritto di riscatto e dovrebbe percepire un ingaggio pari a circa 750.000 euro netti a stagione. Il classe 1991 era reduce dalla stagione disputata con la maglia del Perugia in Serie B, con la maglia della compagine umbra. Falcinelli ha collezionato ventisette presenze e messo a segno tre reti. Nonostante la corte serrata della Reggina, alla fine l’ha spuntata la società guidata dall’ex Inter e Lazio, Dejan Stankovic, l’ex Sassuolo è rimasto affascinato dalla prospettiva stimolante di cimentarsi in un calcio per lui totalmente nuovo e poter disputare la Champions League con la maglia gloriosa di un club ricco di storia e tradizione su scala internazionale. La ratifica dell’operazione è stata confermata dalla pubblicazione dell’annuncio sull’account twitter ufficiale della Stella Rossa di Belgrado.