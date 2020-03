Calciomercato Bologna, il progetto di Mihajlovic: portare Kolarov e Cistana in rossoblù. Palacio invece…

Il Bologna pensa già al mercato.

Secondo quanto riportato in giornata da Tuttosport, il tecnico Sinisa Mihajlovic, confermato anche per la prossima stagione visti i buoni risultati, avrebbe espresso il desiderio di portare in Emilia Aleksandar Kolarov, terzino sinistro attualmente tra le fila della Roma. Il classe ’85 è reduce da un periodo non proprio brillante in giallorosso, dopo un inizio di stagione ad alti livelli e l’amico fraterno Mihajlovic potrebbe essere l’uomo giusto per convincere il connazionale ad approdare in quel di Bologna. Un altro nome caldo è invece quello di Andrea Cistana, centrale di difesa del Brescia reduce dalla promozione in A e da prestazioni al di sopra delle aspettative,

Ma in rossoblù si muove qualcosa anche per quanto riguarda i rinnovi: infatti, sempre secondo il noto quotidiano sportivo, i veterani Rodrigo Palacio e Danilo Larangeira, rispettivamente 38 e 35 anni, sarebbero disposti a continuare con i falsinei almeno per un altra stagione.