Bologna-Verona, Mihajlovic: “Orsolini? Io non porto rancore. La gestione emotiva…”

"Abbiamo parlato in settimana, è stato un peccato per quello successo a Roma, la nostra gestione emotiva deve essere molto migliore, dobbiamo gestire gli eventi non subirli. 5 gialli, 1 rosso, tutti falli disfunzionali per il nostro gioco, nessuno di quei falli era una chiara occasione da gol per la Lazio. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo farci male da soli. Ci servirà da scuola, forse ho sbagliato anch'io con i cambi, ma avevo Arna, Soumaoro e Sansone ammoniti, tutti e tre teste calde.. non li ho sostituiti prima dell'intervallo perché mancava poco.. poi invece è successo quello che è successo. Anche il secondo fallo di Soumaoro non era funzionale, poteva evitare non sarebbe successo nulla. Dovevamo evitare quella situazione, fa male, non abbiamo gestito bene e mi dispiace. Domani dobbiamo avere una migliore gestione emotiva, essere aggressivi ma fare attenzione alle ammonizioni. Era la prima partita, domani affrontiamo una buona squadra, non illudiamoci che ha preso 9 gol in due partite, sono forti e dovremo essere molto attenti, facendo attenzione ai loro contropiedi e alle loro palle inattive. Non abbiamo giocatori alti come i loro. Orsolini? Io non porto rancore. Non volevo vedere ritardi e lui e Kevin Bonifazi sono arrivati in ritardo. Per Orso era la prima volta per Kevin no, ma ho dovuto fare così. Ora i ragazzi arrivano tutti in orario, non ho problemi comunque. Per me lui ha possibilità di giocare. "Possono succedere molte cose, mancano ancora 11 giorni, perciò c'è tempo, vogliamo migliorare ed essere ancora più competitivi, non prenderemo tanto per prendere, cercheremo qualcuno di migliorare di quelli che abbiamo. Penso che tutti gli allenatori sperano di avere la squadra pronta il prima possibile, ma capita di arrivare agli ultimi giorni, non vale solo per il Bologna, il cambiamento capita anche alla fine. Adesso il mercato quest'anno è così. Poche squadre non sono complete, difficile a parte alcune di vertice.. comunque negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto".