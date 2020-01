Bologna-Verona, De Leo: “Bene Santander e Skorupski. Bani? Dopo l’espulsione…”

Un punto per il Bologna.

Sul campo del Renato Dall’Ara è andata in scena la sfida tra il Bologna e il Verona, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al gol di Bani (poi espulso nel corso del secondo tempo), ma gli ospiti sono riusciti a riportare il risultato in parità grazie alla rete del nuovo acquisto Fabio Borini.

Al termine del match l’assistente di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, è intervenuto in conferenza stampa commentando così la prestazione dei suoi uomini: “A parte Santander, che ci ha dato più presenza fisica in avanti e in area, per il resto la squadra ha giocato come sempre. Schouten e Dominguez sono stati premiati per quanto fatto vedere in settimana. C’è stata una duplice lettura della gara, prima e dopo l’espulsione. Nel primo tempo avremmo dovuto avere più cinismo. Abbiamo subito il gol per un’ingenuità e in generale potevamo essere più lucidi. Bani ha detto qualcosa dopo l’espulsione? No, non ne abbiamo parlato. Nel piano gara Palacio doveva subentrare a Santander, poi siamo stati condizionati dagli eventi ovvero l’infortunio di Sansone e il rosso a Bani. Dominguez aveva dato tanto ed era stanco. La scelta di mantenere tre giocatori offensivi è stata una lettura del mister che purtroppo non è andata pienamente a buon fine ma era per trasmettere la volontà di rimanere ancora propositivi. Abbiamo invece giocato troppo spesso palla lunga. Skorupski? Credo che Lukasz ha fatto una grande partita e ci ha dato una grande mano. Ieri peraltro ha avuto la febbre. Analizzando le nostre stats ci risulta che abbiamo 6 punti in meno. Noi comunque andiamo avanti per la nostra strada e siamo convinti di recuperare i punti che stiamo perdendo. Nella fase di non possesso abbiamo difeso con un 4-3-3; poi recuperata palla dovevamo muoverci alle spalle dei loro centrocampisti con il fraseggio e con le palle alte. Nel primo tempo l’abbiamo fatto continuità“.