Bologna-Udinese, Gotti: “La classifica è corta, felsinei squadra ostica. Nestorovski? Ha la fame di un sedicenne”

Luca Gotti ha presentato la sfida di sabato pomeriggio tra il Bologna e la sua Udinese.

Il tecnico della compagine friulana, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match contro i felsinei. Una gara complicata per i bianconeri che vogliono tornare a vincere, stessa sorte per gli uomini guidati da Mihajlovic che devono reagire dopo lo 0-3 subito in casa contro il Genoa.

“La classifica è corta ogni partita è fondamentale. In questo mese e mezzo dei nuovo anno il Bologna ha fatto tantissimo punti tranne nel match contro il Genoa. Parecchi elementi con più minutaggio, però, non ci saranno. Il Bologna nell’ultimo anno ha subito una trasformazione che ha portato i rossoblu ad un livello superiore rispetto al passato. Mi aspetto in ogni caso un 11 competitivo al quale magari mancheranno delle alternative durante la partita. Ho ancora due dubbi ma non dirò a quali giocatori mi riferisco. Prima voglio parlarne con i ragazzi e ho ancora un giorno di tempo per riflettere. Nel momento in cui parlo bene di un giocatore non vuol dire che parlo male di un altro suo compagno, perché la mia idea è di avere sempre titolari aggiunti a disposizione. Nestorovski? Durante la settimana ha l’atteggiamento di un sedicenne che ha voglia di spaccare il mondo per conquistare una maglia da titolare e convincermi a metterlo in campo. Questo è importantissimo. Sappiamo di avere questo tipo di esigenza e sottolinearlo ai ragazzi è superfluo. Quello che dobbiamo fare è lavorare sui presupposti giusti. Se avete capito che questo tipo di impegno e di idee ci stanno portando nella giusta direzione dobbiamo continuare e basta”.