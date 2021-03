Bologna, tegola per Mihajlovic: Skorupski positivo in nazionale, ora mezza Serie A trema. I dettagli

Una brutta tegola per il Bologna e Sinisa Mihajlovic.

Il portiere Łukasz Skorupski è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra della Polonia. L’estremo difensore classe 1991, convocato dal commissario tecnico Paulo Sousa, ha mostrato i primi sintomi nella notte tra giovedì e venerdì. Qualche linea di febbre, con il calciatore posto immediatamente in isolamento fiduciario.

Skorupski, dunque, salterà certamente il match contro l’Inter, in programma sabato 3 aprile. Intanto, all’interno dello spogliatoio polacco si teme un vero e proprio focolaio. Prima di lui, infatti, anche Mateusz Klich è risultato positivo al Coronavirus. E diversi sono i giocatori che militano in Serie A attualmente in ritiro con la Polonia: Szczesny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (ex Palermo, ora al Verona), Glik (Benevento), Reca (Crotone) e Zielinski (Napoli).

La Polonia, dopo il 3-3 contro l’Ungheria, tornerà comunque in campo domani sera: di fronte, l’Andorra.