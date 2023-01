Bologna-Spezia, Thiago Motta: “Importante non prendere gol. Ok Zirkzee e Soumaoro”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta

⚽️

Parola a Thiago Motta. Il tecnico del Bologna, in seguito al successo ottenuto in casa contro lo Spezia, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, è intervenuto in sede di conferenza stampa, esprimendosi sulla prova offerta dalla sua squadra in quel dello stadio Dall'Ara. Di seguito le parole del mister italobrasiliano:

Questa sera siete noni. Che valore ha questa vittoria visto il poco riposo avuto? Che differenze ci sono state rispetto alla sfida contro la Cremonese? Cosa serve a Orsolini per fare il salto?

"Contro la Cremonese abbiamo fatto una buona partita e avremmo meritato di vincere, poi avremmo parlato di un risultato diverso. Con la Cremonese così come stasera non è stato facile, perché sono due squadre che ci hanno messo in difficoltà. Stasera, però, i ragazzi sono stati bravi a sbloccare il risultato. Ora però dobbiamo pensare subito alla prossima, perché ci aspetta una buona squadra. Orsolini deve trovare continuità tutti i giorni, è questo che ti fa migliorare e ti fa crescere. Oggi l'ho visto bene, ma può fare molto meglio. In fase offensiva ci può dare tanto, e deve migliorare molto anche sulla fase difensiva: ha grandi qualità. La classifica non voglio guardarla".

Quanto è importante non aver subito gol? Zirkzee le ha dato le risposte che aspettava?

"È molto importante non aver preso gol e questo è merito anche del lavoro che fanno gli attaccanti nella prima pressione, oltre ai difensori. Zirkzee ha fatto una buona partita, ma gli manca un po' di condizione. Abbiamo grandi aspettative su di lui, può e deve fare ancora meglio sotto tutti i punti di vista".

Può spiegarci la scelta di far partire Dominguez dalla panchina? Qual è il ruolo all'interno del gruppo di Soumaoro?

"Noi giochiamo 90 minuti di partita e dobbiamo essere presenti sempre. Vedo Moro molto bene e per questo ha giocato, così come Nico che quando è entrato ha dato continuità a quanto ha fatto il compagno. Soumaoro è un ragazzo molto serio, oggi è andato alla grande. È positivo con gli altri, cerca di aiutare e sono molto contento per lui: da quando sono arrivato lavora molto bene, è un grande professionista e la partita di oggi è la giusta ricompensa del lavoro che fa quotidianamente".

Che Spezia ha ritrovato? Un giudizio su Kiwior all'Arsenal?

"Kiwior si è lanciato da solo. Io gli ho solo dato l'opportunità di dimostrare il suo valore in campo, se lo merita. Lo Spezia oggi ha fatto la sua partita, ha cercato di difendersi e creare difficoltà al Bologna in ripartenza. Noi siamo stati bravi a limitare questa possibilità, a giocare bene e con equilibrio".

Un giudizio sulla prova di Cambiaso? Nella fase offensiva entrava molto dentro al campo...

"Si, ogni tanto deve andare, ma non sempre. Lui ha questa intuizione ma deve migliorare quando si trova spalle alla porta. Lui è un ragazzo coraggioso che vuole aiutare e proporsi. Ogni tanto si mette in difficoltà nella posizione dove non deve essere. È' in connessione con Soriano e oggi ha fatto una bella prestazione come tutta la squadra".

Che cosa si aspetta da questa riunione con la società?

"È una riunione normale. Domani la squadra è a riposo e io continuo a fare il mio lavoro".

Come mai ha tenuto in campo Zirkzee fino alla fine? Un commento su Posch?

"Posch ha grande intuizione e ha tutta la libertà di andare in attacco. È sicuro di é quando ha la palla ed è un giocatore che mi piace molto. Zirkzee deve dare continuità a quello che sta facendo, oggi è rimasto in campo perché continuava a lottare come tutta la squadra".