Bologna-Spezia, probabili formazioni: Mihajlovic sfida Thiago Motta per la salvezza

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, affronta lo Spezia guidato da Thiago Motta, nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma allo Stadio "Dall'Ara", lunedì 21 febbraio alle ore 21.00

Periodo difficile per il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, con la compagine emiliana che attualmente occupa il tredicesimo posto in classifica. Nonostante le ultime cinque giornate abbiano fatto registrare un ruolino di marcia assolutamente negativo per i felsinei, reduci da cinque sconfitte ed un solo pareggio (0-0 contro l'Empoli), il Bologna dovrà rapidamente dimenticare il ko per 3-0 contro la Lazio e cambiare sensibilmente passo per continuare a sperare di giocare nella massima serie anche il prossimo campionato.