Bologna-Spezia, Mihajlovic: “Vittoria meritata, abbiamo lavorato bene. Arnautovic…”

Le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, al termine della gara vinta dai rossoblu contro lo Spezia

"I ragazzi mi hanno fatto il regalo in ritardo perchè abbiamo giocato di lunedì, ma l’importante è che me l’abbiamo fatto. Il momento era difficile, dovevamo vincere per forza e non era facile, ma alla fine penso che abbiamo vinto meritatamente. Oggi abbiamo fatto undici angoli, 19 tiri in porta, abbiamo creato occasioni, non abbiamo avuto soste e abbiamo sempre giocato, rischiando con quattro attaccanti. Alla fine bisogna fargli i complimenti, era importante e l’abbiamo fatto, ora sabato dovremo continuare così vincendo qualche partita di fila e stare dove dobbiamo stare. Alcuni risultati negativi sono arrivati per via del Covid, infortuni e una condizione non ottimale. Poi dopo la sosta e adesso ci siamo allenati bene, perciò siamo saliti di condizione. Era il momento giusto, poi oggi al di là dei moduli è stato importante l’atteggiamento e il coraggio, era importante vincere e l’abbiamo fatto. Merito ai ragazzi perché mi hanno dato disponibilità e fiducia, cambiando modulo e con aggressività in avanti. L’hanno interpretato bene e abbiamo vinto. Arnautovic? È come Mancini, gli piace più far assist che gol e io gli ho detto di tirare, guardando anche altre occasioni che aveva avuto. Oggi ha tirato tanto, ha preso la traversa, fatto gol, si è sacrificato, ha fatto quello per cui l’abbiamo preso. Sta bene, continui così".