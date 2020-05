Bologna, sospetto caso di positività al Covid-19 nello staff. Il comunicato del club

Ore concitate in casa Bologna.

Sospetto caso di positività nel Bologna Calcio. Al quarto giro di tamponi effettuati a squadra e staff, un possibile caso di positività fa allarmare il club felsineo e tutta la Serie A: tutt’oggi in attesa del via libera per la ripartenza. A darne notizia attraverso una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa è la stessa società rossoblù.

“L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.