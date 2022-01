Bologna, Skorupski derubato mentre giocava contro il Napoli: bottino da 50mila euro

Skorupski, in occasione di Bologna-Napoli di Coppa Italia, ha subìto una rapina nella propria abitazione. Il bottino ammonta sui 50mila euro

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, si è ritrovato vittima di una rapina proprio mentre difendeva i pali rossoblù in occasione della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli al "Dall'Ara" del 17 gennaio, sfida vinta dalla compagine di Spalletti per 0-2.