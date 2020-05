Bologna, Sansone: “Felice per la ripresa, affrontare la Juventus mi carica. Mihajlovic? Un maestro”

Nicola Sansone non vede l’ora di tornare in campo.

La Serie A ripartirà tra poche settimane. È questa la decisione – in conformità con la volontà del Governo italiano – emersa dal Consiglio federale della FIGC riunitosi mercoledì. Il calcio, dunque, dovrà affrontare l’emergenza Coronavirus sul campo. Le squadre della massima serie hanno già ripreso gli allenamenti collettivi presso i rispettivi centri sportivi, sottoponendosi regolarmente ai tamponi. Soltanto a partire dal 20 giugno, però, torneranno a scendere sul rettangolo verde, seppur rispettando un rigido protocollo sanitario per tutelare la salute di giocatori e membri dello staff.

L’attaccante del Bologna, ad oggi a quota 23 presenze e 4 reti stagionali, ha parlato della sua esperienza in rossoblù e dell’emozione di tornare in campo: “Sono felice – dice Sansone – che il campionato riparta. Non ho paura, poi però bisogna vedere cosa succederà nel caso in cui ci sia un positivo. Con Mihajlovic mi trovo alla grande, mi ha insegnato tanto e vuole sempre di più da tutti. Nel guardarlo ha dato a tutti una lezione di vita enorme. La prima gara dopo la ripresa sarà contro la Juve. L’idea mi carica. A differenza dell’assenza di pubblico. La sconfitta che mi ha bruciato di più? Con la Roma in casa, persa all’ultimo secondo. Mi ha fatto più male del rigore che sbagliai a Genova: a Marassi un punto lo prendemmo anche se sarebbero potuti essere 3. Se non avessi colpito 4 volte i pali, oggi sarei quasi capocannoniere“.

