Bologna-Sampdoria, Ranieri polemico: “Irrati stia al VAR, lasciamo al campo gli arbitri bravi”

La Sampdoria cede 3-1 al Bologna.

I blucerchiati hanno trovato una pesante sconfitta in casa dei felsinei a causa delle reti siglate nel corso del primo tempo da Barrow e Svanberg e nella ripresa da Roberto Soriano. Il tecnico dei liguri, Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, ha polemizzato contro l’operato dell’arbitro Irrati.

“Ci manca un po’ di malizia, siamo stati ingenui sui loro primi due gol. Non siamo capaci di fare a botte, ci manca quella cattiveria sportiva che ti porta al contrasto duro, senza far male ma per farsi sentire. L’arbitro di oggi però non mi è piaciuto per niente. Irrati è meglio che stia al VAR, è più bravo davanti al televisore. Oggi non mi è piaciuto per niente sui gol subiti. Due punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera diversa. Gli arbitri bravi lasciamoli in campo. Ha scontentato anche Mihajlovic, qualcosa vorrà dire”.