Bologna, Sabatini blinda Orsolini: “Non è sul mercato, svelo i retroscena del trasferimento dalla Juve”

Il futuro di Riccardo Orsolini.

Diversi top club hanno messo gli occhi sull’attaccante del Bologna, che in questa stagione ha collezionato 23 presenze e 7 reti. Tuttavia, la società rossoblù non sembra essere disposta a mettere sul mercato il giocatore. A confermarlo, ai microfoni di ‘E Tv’, è stato il direttore dell’area tecnica Walter Sabatini, il quale ha svelato anche alcuni retroscena in merito al trasferimento del classe ’97 ai felsinei dalla Juventus.

“Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni – ha detto Sabatini – ma ribadisco che non uscirà. Viene seguito dalla Nazionale come tanti altri e credo che a Coverciano ultimamente arrivino buone notizie. Auspico che possa andare all’Europeo, ma Mancini non ha bisogno dei miei consigli. Quando l’abbiamo acquistato si è fatto un discorso con la Juventus riguardo un’eventuale riacquisto da parte dei bianconeri. Ma poi non è stata messa nero su bianco ed è rimasto solo verbale. Al momento non è pensabile che possa uscire per una cifra come quelle che si leggono in giro. Siamo una società di persone serie e troveremo, qualora ci fosse un’uscita del giocatore, una compensazione. Ma al momento non si pensa al suo addio, Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato”.

Bologna, Orsolini: “Con Mihajlovic grande rapporto, merita la Panchina d’Oro. Io top player? Vi dico cosa penso”