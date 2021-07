Bologna, Sabatini: “Arnautovic ci ha dato la sua parola. Dubbi su Diego Costa”

L'ex dirigente del Palermo e ora al Bologna, Walter Sabatini, analizza le importanti trattative di calciomercato del club emiliano, in primis legate ad Arnautovic. Smentisce inoltre un interessamento del Bologna per Diego Costa.

Queste le sue parole sull'attaccante della Nazionale austriaca, il cui cartellino è attualmente di proprietà dello Shanghai SIPG: "Siamo appesi all’idea Arnautovic, i tempi si stanno dilatando un po’ e la cosa inizia ad innervosirci perché ci stiamo lavorando con uno zelo incredibile. Anche ieri eravamo in ufficio con Fenucci per limare le distanze con i cinesi: Arnautovic è la scelta del Bologna e non la cambieremo a favore di nessun altro, al di là dell’alternativa. Il nostro giocatore è lui, ci siamo affezionati e non sono preoccupato dell’inserimento di altri club: Marko ha dato la sua parola a me e a Mihajlovic, il problema non è Arnautovic ma lo Shanghai che detiene il contratto del giocatore. Ma risolveremo anche questo".