Bologna, Perinetti: “Ilicic fuoriclasse, a Palermo vidi un talento vero. Con Miha…”

Adesso Ilicic vive un momento non facile tra le fila dell' Atalanta e potrebbe avere l'occasione di cambiare aria, con il Bologna che, al momento, sembrerebbe fortemente interessato al suo profilo. Intervistato alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport, Perinetti ha parlato proprio di un possibile approdo di Ilicic alla corte di Sinisa Mihajlovic . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Lo vidi nel Maribor e lo segnalai a Walter Sabatini che attivò Maurizio Zamparini nel Palermo del 2010: nel giro di poche ore il presidente fece tutto. Lo ebbi anche quando diventai direttore sportivo in rosanero: purtroppo fu un’annata dura che ci vide retrocedere, così Josip finì alla Fiorentina a 9 milioni (venne pagato 1,8 milioni di euro). Giocatore di vero talento".

"Josip è un ragazzo estremamente sensibile, taciturno; ma se si trova nel contesto giusto è allegro, gioviale, sorridente. E tutto questo Giovanni Sartori lo sa. Ilicic ha un’indole buona e se sta bene potrà fare molto bene. A Bologna, in passato, sono rinati grandi giocatori e il pubblico sa affezionarsi a fuoriclasse così: con lui la città ci metterebbe un attimo. Se Mihajlovic può essere decisivo? Sì, per la reciproca stima ma anche per la centralità che gli darebbe in campo assieme agli altri leader già presenti. Un giocatore del genere alza non solo il tasso tecnico della squadra ma la rende difficile da affrontare".