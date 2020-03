Bologna, Orsolini su rinvio EURO 2020: “Ci credevo, speravo in una convocazione. Ho rosicato!”

Riccardo Orsolini ha detto la sua in merito al rinvio di EURO 2020.

L’esterno offensivo del Bologna era entrato a far parte del gruppo azzurro e sperava fortemente di poter ottenere una chiamata dal c.t. Roberto Mancini. Diversi i calciatori che lo precedevano nelle gerarchie, ma le prestazioni positive dell’ultimo periodo avevano creato in lui più che una speranza. Il mancino in forza ai felsinei, attraverso le colonne dell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è tornato sull’argomento Europeo che è stato posticipato di un anno a causa della drammatica situazione vissuta a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Giusto che EURO 2020 sia stato rinviato, ma sono sincero: ho rosicato. Ci credevo, mi piaceva immaginare la vita dentro una manifestazione così, in azzurro. Mancini? Non mi aveva detto nulla, ma ero ansioso di giocarmela. Continuerò a farlo”.

