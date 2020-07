Bologna, Orsolini replica a Mihajlovic: “Quella frase su di me non mi è piaciuta. Se mi avesse chiuso in una stanza…”

Giorni complicati per il Bologna dopo l’ennesima sconfitta arrivata contro la Fiorentina.

Prosegue il momento difficile per i rossoblù post-lockdown, dopo una buona prima parte della stagione. Una flessione evidente coincisa con quella del giovane talento scuola Juventus Riccardo Orsolini che, dopo mesi brillanti, si è trovato in più occasioni a partire dalla panchina. Un’involuzione analizzata anche da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, con parole tutt’altro che morbide.

“Una svegliata se la deve dare anche Orsolini e infatti già vi annuncio che domani (il 15 luglio, ndr) non giocherà”.

Un’uscita poco gradita dallo stesso Orsolini che, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, ha commentato così le dichiarazioni del tecnico serbo.

“Parliamo spesso e proprio perché c’è grande franchezza fra di noi non mi è piaciuto che lui abbia detto certe cose in conferenza stampa su di me”.

A porre fine sulla vicenda, un chiarimento già avvenuto tra i due: “Io non ho gradito e in grande onestà non gliel’ho nascosto. Avrebbe fatto meglio a chiudermi in una stanza e dirmi le cose a quattro occhi. E visto che il rapporto è sincero lui mi ha dato una spiegazione chiara. Mi ha detto che lo ha fatto per darmi una scossa. È stata una sua strategia”.