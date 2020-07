Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Ho sbagliato il primo tempo. A Gattuso invidio una cosa”

Ottimo pareggio per il Bologna.

In occasione della trentatreesima giornata di Serie A il Bologna ha ospitato il Napoli sul campo dello stadio Renato Dall’Ara: gli azzurri erano passato in vantaggio con il gol di Manolas, ma i padroni di casa sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie alla rete di Barrow.

Al termine del match il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, invece con Palacio solo in mezzo ai centrali liberava sempre l’altro centrale. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, dobbiamo andare in avanti. Se cerchiamo di scalare andiamo in difficoltà. Forse ho sbagliato io a non cominciare così. Nella ripresa abbiamo poi fatto bene. Barrow? Noi l’abbiamo preso come punta centrale. Purtroppo c’è stato il Covid e tutte queste gare ravvicinate, non abbiamo avuto tempo di lavorarci. Adesso lo vedo più come esterno perché se è spalle alla porta la vede poco, ma l’anno prossimo può fare il centravanti. Vediamo in futuro. Io non guardo mai l’età. Se ha 38 anni e fa bene, meglio degli altri, o se ha 18 e fa meglio degli altri io lo faccio giocare a prescindere. L’importante è che tutti siano motivati e remino verso lo stesso obiettivo, dando il massimo. Chi sarà nelle condizioni migliori giocherà. Cosa invidio a Gattuso? L’età, perché è giovane (ride, ndr)“.