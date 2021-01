Bologna-Milan, Mihajlovic: “Occhio ai rossoneri, abbiamo una strategia. Ibrahimovic? Se fosse stato un mio calciatore…”

Il Bologna si prepara a ricevere la capolista Milan.

Bologna-Milan, Pioli: “Vietato guardarsi indietro, ritroviamo compattezza. Ibra? Non è razzista, ciò che è accaduto nel derby…”

La compagine felsinea nel pomeriggio di sabato (ore 15,00) affronterà al Dall’Ara i rossoneri di Stefano Pioli reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida di campionato soffermandosi anche sul personaggio Zlatan Ibrahimovic.

“Dobbiamo stare attenti non solo col Milan, ma con tutti. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, specie il Milan, è la squadra che fin qui ha fatto meglio di tutti. Da dopo il lockdown han fatto più punti di tutti, merita il primo posto. Bisogna fare i complimenti a Pioli e ai giocatori, specie a Ibra. So cosa può portare come atteggiamento, sicurezza e mentalità vincente. Giocheremo con la nostra identità di gioco, cercando di offenderli e fargli male, sperando di concedere meno ripartenze di quelle concesse alla Juve. Come sarebbe il Bologna con Zlatan? Inutile parlare di questo, ha detto sì al Milan e ha fatto bene. Sarebbe una cosa meravigliosa, non saremmo dove siamo e ci saremmo divertiti di più. Ma sarebbe stato anche un peccato, visto che non c’è il pubblico. Sono contento che stia facendo bene, se lo merita”.