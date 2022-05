Bologna, Mihajlovic: “Sassuolo ottima squadra. A Venezia dispiacere. Su Dionisi…”

Le dichiarazioni alla vigilia di Bologna-Sassuolo di Mihajlovic. I rossoblù affrontano Dionisi, in seguito alla sconfitta di Venezia per 4-3

Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo, anche esso club emiliano, in programma domenica alle ore 12.30:

"Ci sono rimasto male per la sconfitta di Venezia, e l'ho detto ai ragazzi. Sicuramente ci sono state cose positive e negative, per esempio l'essere riusciti a recuperare dopo lo svantaggio, mentre mi è dispiaciuto perché avremmo potuto giocarci la partita in queste ultime giornate. Il Sassuolo è un'ottima squadra, Dionisi ha fatto un ottimo lavoro e ha costruito una squadra solida. Dal centrocampo in su hanno tanti giocatori forti, ma ne hanno anche presi molti. All'andata con loro abbiamo vinto, e domani abbiamo l'occasione di avvicinarci a loro e andare a -1. Dopo di che vediamo se tutti parlano ancora del Sassuolo come una squadra così forte. Abbiamo l'obbligo di provare a fare di tutto per vincerla. Per me è solo un orgoglio sapere che ci sono giovani che sono cresciuti così tanto. Il merito va anche a Bigon che ha scelto i giocatori, e alla società che ha deciso di intraprendere un percorso di crescita puntando sulla linea verde. Se ci sono diverse squadre in Europa che sono interessate ai tuoi giovani, vuol dire che hai fatto un buon lavoro, sia partendo da chi ha scelto i giocatori, sia allo staff tecnico che li ha fatti crescere".