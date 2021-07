Bologna, Mihajlovic: “Nessun dubbio su Arnautovic, Orsolini deve crescere”

Sinisa MIhajlovic, tecnico del Bologna, parla dal ritiro della squadra rossoblu a proposito delle trattative di mercato. Si sofferma poi su Riccardo Orsolini e infine sulla scelta del nuovo capitano.

Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna , è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul ritiro della squadra rossoblu in vista del prossimo campionato di Serie A : "Dopo 7 giorni di lavoro abbiamo fatto tutti i test per partire e arrivare a un buon punto della forma, i ragazzi stanno bene e stanno lavorando correttamente. Devono arrivare ancora i giocatori della nazionale ma la squadra va bene così, manca un attaccante centrale. Poi vedremo cosa succederà",

Si sofferma poi su Marko Arnautovic, attaccante in forza allo Shangai SIPG, primo nella lista degli obiettivi di mercato della dirigenza rossoblu: "Siamo sempre stati convinti che arrivasse, Marko non ha alcun tipo di dubbio. La società farà di tutto per averlo. Abbiamo avuto disguidi con la società cinese, ma sono molto fiducioso del suo arrivo". Sulle altre trattative di mercato: “Un difensore centrale e un centrocampista, ma purtroppo non possiamo fare nulla finché non riusciremo a vendere".