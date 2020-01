Bologna, Mihajlovic: “Ibrahimovic al Milan? Qui si sarebbe divertito di più”. Sulla lotta scudetto e la malattia…

Lo scorso 2 gennaio l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan.

L’attaccante svedese ha firmato un contratto che lo legherà al club meneghino fino al prossimo 30 giugno 2020, con opzione per la stagione successiva, e guadagnerà 3,5 milioni di euro netti. Il classe 1981, dunque, ha deciso di tornare a vestire la maglia rossonera a distanza di sette anni dall’ultima volta. Chi ha detto la sua in merito alla scelta da parte dell’esperto centravanti ex Los Angeles Galaxy di approdare alla corte di Stefano Pioli è Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del Bologna, si sa, aveva provato a convincere Ibra a sposare la causa rossoblù dopo il suo addio alla MLS. “Se mi è dispiaciuto che Ibrahimovic abbia scelto il Milan invece del Bologna? Sì, perché penso che si sarebbe divertito più qui”, ha dichiarato Mihajlovic, intervistato ai microfoni di Sportweek. Ma non solo; diversi sono stati, infatti, i temi trattati dal coach originario di Vukovar: dagli obiettivi stagionali della sua squadra, che nella giornata di lunedì sfideranno la Fiorentina allo Stadio “Renato Dall’Ara”, alla lotta scudetto in Serie A.

“Il nono posto attuale è un grande risultato. E il merito va alla società, allo staff tecnico, alla squadra. Io ho fatto poco… L’obiettivo è migliorare il decimo posto dello scorso anno. Inter e Juventus? Conte sta ottenendo il 120% dai suoi uomini, ma considero la Juventus ancora la più forte – ha proseguito -, anche se in questo momento non è più la Juve di Allegri e non è ancora quella di Sarri. La Lazio sta facendo cose enormi e ne sono contento. L’Atalanta è una piccola Juve, un esempio per tutte le squadre di medio livello. La malattia? Ho scoperto una parte di me che non conoscevo: vivo tutto più intensamente. Mi godo ogni istante e ho imparato a contare fino a 6-7, prima di arrabbiarmi, so che posso arrivare a 8. A 10 non chiedetemelo, non è roba per un uomo come me”, ha concluso Mihajlovic.