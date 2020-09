Bologna, Mihajlovic e il Coronavirus: il tecnico negativo al tampone, Sinisa tornerà ad allenare la squadra

Il Bologna può tirare un sospiro di sollievo, Sinisa Mihajlovic è uscito dal tunnel del Coronavirus e tornerà ad allenare la squadra.

Il tecnico serbo dei rossoblù era risultato positivo pochi giorni fa al tampone effettuato per verificare un eventuale contagio da Covid-19. Circostanza davvero molto particolare per lui, da tempo impegnato in una lotta strenua contro contro la leucemia. Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. L’ex allenatore di Milan e Torino, dunque, può riprendere la sua regolare attività e domani sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, asintomatico. Di seguito il comunicato del club felsineo.

“Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, Sinisa Mihajlovic puo’ riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra”.