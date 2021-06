Bologna-Mihajlovic, c’è la decisione: ecco la scelta del tecnico serbo tra ritiro, amichevoli e mercato…

Una decisione importante, arrivata in seguito ai dialoghi avuti con la società.

I progetti per la prossima stagione e per il futuro hanno convinto il tecnico serbo, Sinisa Mihajlovic a restare sulla panchina del Bologna, da capire ora come si muoverà la società sul mercato dopo gli incontri con l’allenatore. Si parla già di mercato infatti, dopo gli addii di Da Costa, Danilo e Palacio, Arnautovic, Lyanco, Nkoulou e Rugani sono i nomi che piacciono al tecnico serbo in vista della prossima stagione.

Al termine del campionato Mihajlovic si era preso una settimana di riflessione, chiusa con la decisione delle parti di proseguire assieme il cammino con particolare soddisfazione del club che da sempre aveva detto di confidare in una conferma del tecnico. Il tecnico era stato accostato all’Inter e soprattutto alla Lazio, ora si concentrerà sui possibili rinforzi in arrivo e sull’organizzazione del ritiro estivo di Pinzolo, amichevoli e mercato. È il segnale di come Mihajlovic e il Bologna andranno avanti assieme anche nella prossima stagione.