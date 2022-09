Bologna, ufficiale l’esonero di Mihajlovic: il club felsineo pensa al sostituto

Ufficiale l'esonero dell'ormai ex tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Il club felsineo ha comunicato ufficialmente al coach serbo la decisione, maturata dopo i risultati poco esaltanti della compagine rossoblù. Diversi i nomi caldi in pole per sostituire l'allenatore nativo di Vukovar, in particolare sembrerebbero tre i papabili aspiranti alla panchina del club emiliano. Tra questi Thiago Motta, dopo la conclusione del rapporto con lo Spezia e Paulo Sousa reduce dall’esonero col Flamengo, con quest'ultimo che è già stato avvisato in Italia al Dall’Ara ed a San Siro, dove ha assistito al match Milan-Bologna. Infine ci sarebbe anche l'opzione Roberto De Zerbi, attualmente alla ricerca di una nuova avventura. Tra i profili vagliati anche quello dell'ex tecnico di Roma, Juventus e Leicester, tra le altre, ClaudioRanieri. Salta, dunque, la prima panchina in Serie A nella stagione agonistica 2022-2023. Seguiranno aggiornamenti...