Bologna-Lecce, Liverani: “Dobbiamo vincerle tutte per continuare a sperare. Genoa? Rispondo così”

Il Lecce si gioca le ultime possibilità di restare in Serie A.

I salentini al momento occupano la terzultima posizione in classifica con 32 punti all’attivo, quattro di ritardo dal Genoa che ad ora sarebbe salvo. I giallorossi dovranno affrontare il Bologna in trasferta essendo già a conoscenza del risultato dei rossoblu che nella serata odierna si ritroveranno opposti all’Inter di Antonio Conte. In vista del delicato match contro i felsinei, sono arrivate le parole di Fabio Liverani in sede di conferenza stampa.

“Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due settimane fa ha vinto a San Siro contro l’Inter e vuol dire che ha qualità. Ha un allenatore bravo, preparato. Noi andremo lì con rispetto e l’umiltà di chi sta dietro, ma anche con la fame di chi deve raggiungere l’obiettivo. Abbiamo fatto la prima mezzora di grande livello, abbiamo sviluppato il gioco partendo dal portiere. È stato un ottimo primo tempo credo, abbiamo creato quattro-cinque occasioni limpide. Abbiamo chiuso avanti di due gol, ma il vantaggio poteva essere più ampio; ad inizio ripresa siamo andati in difficoltà e questo si può pagare a caro prezzo, dobbiamo limitare questi cali. Genoa? Sarebbe un errore se oggi pensassimo ancora agli altri. Il loro risultato non può influire, dipende da noi”.