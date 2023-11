Bologna-Lazio 1-0: Ferguson segna e lancia Motta in zona Europa. Sarri torna al ko

Commento e risultato dell'anticipo valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, tra Bologna e Lazio, vinto dalla squadra di Motta per 1-0.

Nella gara che apre l’11^ giornata di Serie A il Bologna batte la Lazio e si lancia a ridosso delle big in classifica. Primo tempo con poche emozioni: chance soprattutto per Castellanos, ancora preferito a Immobile. Ma a inizio ripresa, dopo poco più di 20 secondi, Ferguson sblocca il risultato su assist di Zirkzee. È il gol che decide la partita: la squadra di Sarri non riesce a reagire e viene superata dai rossoblù, ora in piena zona Europa a quota 18 punti